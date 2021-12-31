【電動車】小鵬汽車急升7%　廣州提出壯大造車新勢力

小鵬汽車(09868)升近7%。廣州市發展改革委印發廣州市智能與新能源汽車創新發展「十四五」規劃提出，擬培育1至2間國內市場佔有率超過5%的企業，培育1至2家獨角獸汽車企業，實現自主品牌汽車出口大幅提升及海外製造基地建設新突破。提升整車企業競爭力。支持廣汽集團（02238）等現有傳統燃油汽車與智能汽車關鍵技術有機結合；支持小鵬汽車等造車新勢力企業發展壯大，打造世界知名汽車品牌。

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此外，12月30日，工業和信息化部網站發佈《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》（第五十批）。第五十批免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄中，特斯拉、小鵬、理想等品牌在列，包括特斯拉MODEL3/MODELY、哪吒U/V/UPro、比亞迪唐、歐拉芭蕾貓、小鵬P5、零跑T03/C11、理想ONE、華為智選問界M5等車型。

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