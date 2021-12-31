【異動股】百度急升逾8%　明年上半年將發布首款概念車

百度集團(09888)全日急升8%。12月27日，集團董事長李彥宏在百度AI開發者大會表示，百度旗下集度將在2022年上半年公布首款概念車，並在2023年量產交付首款汽車機器人，集度的汽車機器人擁有L4級別的自動駕駛能力。

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李彥宏還介紹了百度路端“自動駕駛系統AIR（AI Road）。百度AIR智能道路系統已在全國2000多個路口實現「城市級」信控實時優化，提升了15%至30%的出行效率。此前，集度正式成為線控轉向技術發展和標準化研究聯合牽頭單位，將牽頭線控轉向相關國家標準的制定。

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