【異動股】君實急升17%連升9日　口服藥獲烏茲別克新冠治療緊急使用授權

君實生物(01877)(滬：688180)表示，旗下口服核苷類抗新冠病毒藥物VV116，於12月31日獲烏茲別克衛生部批准緊急使用授權，用於治療2019新型冠狀病毒病。

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公司表示，VV116由中國科學院上海藥物研究所、中國科學院武漢病毒研究所、中國科學院新疆理化技術研究所、旺山旺水、中國科學院中亞藥物研發中心共同研發，於10月與旺山旺水達成全球範圍臨床開發和產業化工作合作，目前正在中國同步開展臨床研究。

君實今日急升17%，連升第9日，累升逾40%。

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