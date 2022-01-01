【好去處】恒基兆業旗下商場「和風祈願開運祭」 到訪日本神社求「動物御神籤」

即將踏入新一年，恒基兆業旗下商場，沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，於1月14日至2月20日舉行「和風祈願開運祭」，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，就算無法到訪日本，也可到此祈求虎年福氣東來。

恒基兆業的商場，邀請了日本旅遊達人及御神籤收藏家啦兒（Lala Fu）根據遊日見聞打造5款全新立體御神籤，當中最引人注目的必然是在屯門時代廣場，「勝利萌虎神社」內高的巨型萌虎御神籤︰它2.5米高，參考自京都建仁寺勝利之神設計、近30倍放大的巨型萌虎御神籤。

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殿外兩旁是「長康鯛魚籤」和「滿福松鼠籤」— 巨型長康鯛魚籤的設計靈感來自新田神社，紅色魚身，金色魚鱗，呈跳躍姿態，魚尾緊夾吉祥籤文，寓意健康長壽；而滿福松鼠籤的設計則源自平野神社，以尾巴卷起籤文的松鼠御神籤懷抱福袋。

至於沙田中心則有「和風祈願燈篭陣」，笑意迎迎的胖虎造型達磨，肚上的福字配合紅色喜慶的身軀，有助來年趨吉避凶。沙田廣場舉辦首個「環日御神籤珍藏展」，啦兒首次在近百件藏品中精挑細選出30件珍藏與眾同享，這些御神籤來自不同年代、不同地方、不同神社，各自擁有不同的故事，當中甚至包含限時限量推出的12生肖系列及絕版珍藏，讓大家不用環遊日本也能欣賞到各地獨特的御神籤。

活動詳情： 恒基兆業商場【和風祈願開運祭】 日期：2022年1月14日至2月20日 時間：上午10時至晚上10時 地點：沙田中心L3大堂、沙田廣場L3及屯門時代廣場南翼L1大堂

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責任編輯：龍紀瑩