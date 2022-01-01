【家居設計】暖爸為兩子設計冷色系型格家居 49.4萬翻新720呎唐樓單位

今期《精明裝修》介紹位於佐敦的舊唐樓單位，實用面積約720平方呎的兩房一廳一廚一廁，裝修戶主是一位窩心的爸爸，趁着60歲生日置業予兩位兒子居住。並花費49.4萬元裝修全屋。單位設計風格為型格簡約風，加上單位的大玻璃窗，令家居設計有一種型格高雅的感覺，並將廚房改成開放式，令原本已很遼闊的單位空間感更大，如此花心思的設計，令冷灰色家居中，滲透着家的溫暖。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

既然單位是送給兒子的，所以業主指要按照兒子的喜好，整體家居設計以型格為主。家居色調分別為黑、白、灰，具有層次感，而且簡約俐落。不少人裝修時，選擇「黑白灰」為主色，不外乎是因為它們容易搭配，更可說是百搭又永不過時。在業主看來，「黑白灰」卻有另一種意義，業主指是以「山洞」的概念靈感，而「黑白灰」是回歸基本、自然的顏色，分別代表黑夜、天與岩石，代表著大自然最原始的生命力，因此「黑白灰」顏色令他聯想到隱居於山洞，一個令人安心、舒適的地方。

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

沉寂的冷灰色調，當中卻有溫暖的元素，因為業主在設計時亦考慮到家人、朋友到訪共聚時的互動，於是在飯廳造一張大型長餐枱。此外，雖然全屋經已有720呎空間，但業主仍選擇將廚房改造開放式廚房，成為全單位最大的改動。開放式廚房方便家人、朋友作客時談天互動，一邊煮食，一邊「吹水」，家居整體設計簡約型格，業主卻有如此周全的考慮，業主實在是一位暖男爸爸。

為了享受在大玻璃窗前食飯的快感，戶主重新佈局客飯廳位置，將客廳與飯廳的位置對調，又在飯廳裝上大玻璃，如此就可以看著風景食飯，一家人同時共享天倫之樂。雖然單位是唐樓，家中的窗戶卻有豪宅的大玻璃窗，令人聯想起去「Staycation」的感覺，就像在酒店餐廳一邊看風景，一邊進餐。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

廚房方面，開放式廚房旁旁邊放了吧枱。為融合業主所提出「山洞」的主題，吧枱的牆壁造了一道特色水泥牆，粗糙的水泥牆點綴了整個客飯廳。業主親自設計的吧枱予人慢活、休閒的感覺，就像到外面的酒吧放鬆消遣，希望兩兒子工作後可以在家中好好休息。吧枱後面的特色牆更顯業主心思，業主考慮到兒子有健身的習慣，特意自己鑿石屎牆安裝健身器材。為了讓兒子的朋友上到去都多點娛樂，戶主亦特意安裝電子飛鏢靶。

由於業主的小兒子是音樂人，因此在飯廳旁邊劃間了一個工作區域，量身定制一個適合音樂人的工作環境。但是創作用的樂器，如吉他丶電子琴佔了不少空間，在舊居時，業主觀察到兒子的桌上堆滿了寫歌的草稿，偶然亂放在電子琴上。有見及此，業主就採用了「雙枱面設計」（Double Deck），造了兩層工作枱，枱面如一般桌面大小，不但增加位置收納，同時提供空間方便兒子寫歌。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

具體費用： 清拆工程：50,000元 泥水工程：97,000元 油漆：43,000元 水電工程：73,000元 木工工程：152,000元 雜項：79,000元 合共：494,000元

資料及圖片來源：好師傅CoDeco

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩