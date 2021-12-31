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【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題

科技 19:00 2021/12/31

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是次Tesla召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動車，成為歷來最大規模的自願回收行動。（Tesla官網圖）

Tesla電動車自推出以來，因為安全問題備受爭議，今（31日）更傳出，Tesla電動車因為車輛設計問題，需要在美國召回。是次Tesla召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動車，成為歷來最大規模的自願回收行動。

【Tesla爭議】Tesla擬推更新　禁用戶行駛期間使用遊戲功能

【Tesla充電】Tesla聖誕假期非高峰時段提供免費Supercharge　香港有冇份？

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，Tesla Model 3後視鏡頭的電線有機會因開關車尾箱時受損，從而阻礙影像顯示。Model S則出現引擎蓋閂鎖組件問題，可能導致車頭蓋突然打開，並阻礙司機的視線，憂慮導致交通意外發生。但Tesla表示目前仍未收到任何因上述問題而發生的相關撞車、受傷或死亡事件。
 
故此Tesla正於美國召回近50萬輛電動車，現時Tesla召回的車款年份由2014年至2021年間不等，當中涉及Model 3和Model S兩種型號。而召回車輛的數目幾乎相當於Tesla 去年全年全球電動車的交付量。

【Tesla故障】Tesla全球應用系統失靈　車主手機無法連接電動車

責任編輯：黃顯晴

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