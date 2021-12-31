【網絡安全】網絡攻擊趨複雜　企業5招防禦

▲ 網絡安全供應商Palo Alto Networks發布2022年資安預測，發現網絡犯罪分子未來或會透過加密貨幣、Web 3.0、API（應用程式介面）等渠道進行攻擊。

隨着網絡攻擊手段漸趨複雜，網絡安全供應商Palo Alto Networks發布2022年資安預測，發現網絡犯罪分子未來或會透過加密貨幣、Web 3.0、API（應用程式介面）等渠道進行攻擊。

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過去一年，亞太區勒索軟件的攻擊大增。據《Unit 42 2021勒索軟件報告》顯示，企業平均支付的贖金與2020年相比上升82%，可見網絡犯罪分子持續支配網絡威脅環境並從中獲利。Palo Alto Networks大中華區技術總監耿強表示，加密貨幣的價值不斷上升，且具備付款匿名性，令網絡犯罪分子藉此獲得更多資金及資源，對重要的基礎設施進行更大型的攻擊。

提升至聲譽勒索 迫付贖金

耿強預計，網絡犯罪分子可能將數據洩漏的影響提升至聲譽勒索（Shameware）層面，旨在對不願意支付贖金的目標，造成永久的聲譽損害，造成雙重勒索；同時四重勒索持續增加，黑客會不斷施加壓力，迫使受害者繳付贖金。

物聯網（IoT）設備及Web 3.0亦成為擋不住的趨勢，進一步模糊了現實與虛擬世界的界綫。Web 3.0或會令數據洩露及其他網絡攻擊，在現實生活中更具殺傷力，當這些攻擊針對汽車、建築物和生命時，更會產生實際且深遠的影響。他指，幸好企業在加強Web 3.0網絡安全防禦方面取得不錯的進展，據Palo Alto Networks《2021年物聯網安全報告》顯示，41%香港受訪者表示其物聯網設備連接的網絡為獨立運作，而51%受訪者遵循網絡微切分（Micro-segmentation），在網絡中建立的嚴格控制的安全區域，隔離物聯網設備與IT設備，防止黑客在網絡上橫向移動進行攻擊。

近年金融科技發展迅速，應用程式介面（API）亦成為趨勢。耿強表示，API架構中的數碼程式及軟件相連，任何編程錯誤都可能會產生嚴重的影響。任何API的安全配置錯誤，均有可能被黑客乘虛而入，用作存取個人數據、操控交易或停止重要服務。這些數據對於攻擊者來說相當有價值，他們不僅可以在暗網（Dark web）上出售資料，更可用作魚叉式網絡釣魚、入侵帳戶及商務電子郵件系統。

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國家基建遠距工作 易被襲

國家基建亦有可能成為黑客的攻擊目標，耿強指出，關鍵基礎設施內存有大量機密資料，當中的數據往往成為黑客的目標。近年亦有多宗涉及基礎設施的攻勢，如新西蘭證券交易所因黑客攻擊而被迫關閉、美國最大輸油管系統營運商Colonial Pipeline遭入侵。耿強表示，這些攻擊反映了設施實施安全協議的速度，比數碼轉型的速度慢，預計其將面臨更多網絡攻擊，黑客可輕易擊破其電子系統的弱點。

遠距工作亦成為趨勢，令黑客將攻擊目標由企業轉移到家居。耿強稱，如居家辦公的設備沒有充分的安全配置和保護，這些設備可能造成漏洞。

針對上述各個網絡安全預測，Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛亦為企業提出5個建議，如針對遠距工作，建議企業必須採取「永不信任，驗證所有對象」的原則。

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記者：廖淑瑩