【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商

踏入年尾，市場驚現大額撻訂，涉約761萬元。據成交紀錄冊顯示，新地（00016）旗下上水洋房項目天巒，周四（30日）有買家終止買賣合約，物業為蘇黎世大道2號屋，實用面積2,041方呎，於2019年6月售出，成交價為3803.31萬元，料現遭沒收樓價兩成之訂金，涉約761萬元。

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值得留意的是，天巒向來有「蝕讓之城」之稱，因時不時錄得蝕讓買賣。不過，區內代理指，自2021年下半年起，情況明顯好轉，業主多數能平手，甚至微賺離場，而這或與政府有意發展北部都會區有關。舉例說，天巒瑞奇大道雙號洋房，實用面積約1,576平方呎，上月以2,360萬元易手，實用呎價約14,975元。據悉，原業主於2015年1月，以約2,080萬元購入單位，持貨約6年，現轉手賺價約280萬元，物業期內升值約13%。

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