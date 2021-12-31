大灣區青少年粵菜達人相聚　粵港澳大灣區青年職業發展促進會以 “菜” 會友  

▲ 一眾嘉賓合照

為積極弘揚粵菜傳統文化，大力推廣粵菜培訓以及加強粵港澳大灣區的青少年交流，粵港澳大灣區青年職業發展促進會(青促會)在本日於中華廚藝學院合辦名為「粵港澳大灣區青少年粵菜 達人體驗活動」香港站，活動邀請 20 位年齡為 14-21 歲熱愛美食的青少年和8位香港廚藝學院的學生一同參加，並分為8組進行評比，優勝者可於2022年獲得全額資助名額參加7月到訪廣州、深圳的交流活動。活動當天內容包括特色粵菜教學環節，作品展示交流以及結業典禮三個環節，參加並完成活動的學員獲現場頒發相關證書及一等、二等或三等獎獎狀。透過計劃聚集三地青少年交流學習，推廣粵菜培訓以弘揚粵菜文化及粵菜工程。活動當日更邀請了中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部張志華部長作為主禮嘉賓。主禮嘉賓張志華部長表 示：「期待借助青促進會這樣的平臺，中華廚藝學院這樣的共同聯合及內地相同類型的機構一起，讓青年人有更好的職業發展的機會。」同場嘉賓還有香港中國旅行社副董事長姚柏良先生、菁英會永遠榮譽主席莊家彬先生、香港大學朱啟華教授、菁英會副主席陳昆先生、互聯網專業協會 iProA 行政總裁林漢威先生、香港青年聯會秘書長廖永通先生，香港青年議會副主席吳家華先生，粵港澳大灣區青年職業發展促進會創會主席廖伊曼主席，以及中華廚藝學院的院長何少娟女士、總教導員梁偉楠先生和大師班畢業生雷啟裕師傅。

▲ 香港菁英會永遠榮譽主席兼粵港澳大灣區青年職業發展促進會榮譽主席莊家彬先生與粵港澳大灣區青年職業發展促進會廖伊曼主席

香港菁英會永遠榮譽主席莊家彬先生在發言中提到: 「這次活動以弘揚傳統粵菜文化為良好契機，搭建一個加深粵港澳青少年文化交流的平臺，具有推動粵港澳大灣區傳統文化交流的深刻意義。」

此外, 廖伊曼主席發言時表示: 「期望融會貫通大灣區粵菜傳統文化，同時聯動粵港澳三地的青少年代表，以弘揚粵菜文化為契機，促進和加深大灣區青少年的文化交流。」而何少娟院長則鼓勵參加者將活動當日寶貴的經驗跟你們的家人朋友分享，就讓更多的人去認識這個粵菜的文化，共同推進粵港澳大灣區的發展。

▲ 粵港澳大灣區青年職業發展促進會廖伊曼主席、中華廚藝學院何少娟院長、香港中聯辦青年工作部部長張志華先生、香港中聯辦青年工作部巡視員 張國來先生

「粵港澳大灣區青少年粵菜達人體驗活動」--“以菜會友＂活動分別在香港、廣州、深圳三個城市設立活動會場及教學點，其中香港為主會場各會場評選中表現優異者，將由青促會全額資助赴大灣區參加“粵菜達人” 體驗營，與大灣區青年進行實地交流和廚藝切磋。大灣區青年進行實地交流活動將在明年7月舉行，以進一步促進粵港澳大灣區的文化交流與融合，聚集三地青少年交流學習。粵港澳大灣區青年職業發展促進會創會主席廖伊曼透露表示本次活動主要面向對粵菜烹飪感興趣的大灣區青少年及香港中華廚藝學院學員，各會場不但由這些青少年粵菜達人現場烹製，更邀請名廚、美食家等現場點評，資深烹飪老師授課，希望推動聚集粵港澳大灣區三地青少年交流學習，希望他們真的能做到以“菜”會友同時讓青少年感受粵菜文化的獨特魅力，推動粵菜文化傳承及通過“一帶一路”走向世界。



(特約)