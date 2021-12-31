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【過渡性房屋】大埔過渡房屋樂善村逾1200單位 料2023年完成

理財智慧 12:00 2021/12/31

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九龍樂善堂的大埔「樂善村」過渡房屋項目日前舉行動土儀式，預2023年中或之前完成，將提供約1,200個單位。項目由會德豐以象徵式租金租借出該幅超過15公頃的土地。

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

「樂善村」將在大埔黃魚灘，以約15.6萬平方呎土地興建，落成後提供約1,236個過渡性房屋，使用年期至少8年，惠及1萬名居民。提供開放式單位、兩房單位、三房單位和無障礙單位等多種戶型，村內劃分不同小區和公共空間，包括健體園、兒童歷奇樂園、休閒花園、洗衣中心和便利店，滿足居民需要。項目以「組裝合成」建築法興建，設計與周邊環境自然結合，亦「無煙社區」的概念規劃，車位設於入口位置，村內不設車路，盼維持良好的空氣質素，亦另設綠化天台、太陽能板及風力發電等環保元素。

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責任編輯：龍紀瑩

過渡性房屋 經濟 大埔 香港

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