【消費熱話】永年士多冰封盆菜道歉補償 今日免費食車仔麵 全港3間分店只限堂食

永年士多冰封盆菜成為近期熱話，有訂購盆菜的客人在facebook貼出圖片投訴，收到永年車仔麵外賣盆菜時竟是「冰封盆菜」，全個盆菜所有食材急凍結冰。因此，永年士多宣佈為表歉意，永年車仔麵全港三間分店將於今日（31日），向所有市民免費提供一碗三餸車仔麵，只限堂食。

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永年士多表示，今日（31日），下午6時至9時，永年車仔麵全港三間分店，將每人免費提供一碗堂食三餸車仔麵，希望為所有香港人於跨年前帶來一點暖意，寄望跟大家一起將2021年所有寒意送走，迎接一個充滿未知的2022。永年facebook小編表示「放心碗麵肯定係熱嘅」。

條款及細則如下： 免費任選三餸$9車仔餸，星級餸需補差額 活動只限永年士多元朗，尖沙咀及銅鑼灣店 必須向店員出示此Facebook帖文方可享用優惠 活動只適用於2021年12月31日晚上6時至晚上9時 活動只限堂食（外賣及外送將收回正價） 每人每次只限一碗 如有任何爭議，永年士多保留最終決定權

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責任編輯：龍紀瑩