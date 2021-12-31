CCL按周跌0.83%創31周新低　中原︰樓價下調走勢已成　短期回穩有待觀察

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報184.55點，創31周新低，按周跌0.83%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠變種病毒全球迅速蔓延，市場憂慮本地社區爆發，本港樓價持續回軟。

本周八大指數齊跌，其中CCL三大整體指數齊跌4周，是2021年10月後近9周以來再現。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.27點，創31周新低，按周跌0.76%。CCL（中小型單位）報184.19點，創34周新低，按周跌0.81%。CCL（大型單位）報186.42點，按周跌0.91%。

近以4周計，CCL累跌2.01%，CCL Mass累跌2.03%，CCL（中小型單位）累跌2.12%。三大整體指數均跌穿早前10周高位爭持的水平，展望樓價下試另一個支持位，然後再爭持。黃良昇指，12月30日本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，對樓市的影響將於1月下旬公佈的CCL才開始反映。

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四區樓價指數方面，近4周指數均為3周跌1周升。當中，新界西累跌3.85%，九龍累跌2.29%，港島累跌1.21%，新界東累跌0.10%。最新數字顯示，本周新界西CCL_Mass報172.06點，創23周新低，按周跌1.30%；新界東CCL_Mass報201.92點，按周跌0.43%；九龍CCL_Mass報178.92點，創31周新低，按周跌0.02%，連跌2周共2.02%；最後，港島CCL_Mass報188.68點，創7周新低，按周跌1.39%，連跌3周共2.52%。

以正式買賣合約日期計，2021年全年CCL升4.73%，CCL Mass升3.89%，CCL（中小型單位）升4.24%，CCL（大型單位）升7.26%，港島升1.49%，九龍升2.01%，新界東升6.11%，新界西升7.90%。

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