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【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？

科技 19:30 2021/12/31

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

來到2021年年底，小米依然不遺餘力地力爭市場地位，早前召開本年度最後一場新品發布會。小米董事長雷軍宣布，小米12系列正式登場，並在會上向蘋果宣戰，稱小米將視蘋果為目標，將不斷挑戰蘋果。

<<【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機

<<【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？

科技界近日因Meta宣布進軍元宇宙（Metaverse）掀起熱烈討論，除了南韓政府宣布發展元宇宙城市，南韓的手遊公司Com2uS早前亦宣布，未來轉向發展包含區塊鏈和元宇宙（Metaverse）的綜合內容及平台為集團願景，建構區塊鏈經濟系統元宇宙平台「Com2Verse」。Com2uS最新發布的影片，更展示了用戶在「Com2Verse」元宇宙上班、開會、進行演講，進行休閒和經濟活動等。

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由於Omicron新變種病毒株擴散全球，多間知名科技大企早已宣布取消參與CES 2022實體展，AMD、OnePlus、MSI最新亦表示放棄參與CES 2022實體展。

<<【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕　配合商業用途

<<【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用

日前有外媒發現在三星（Samsung）Galaxy Store上出現有毒的應用程式，當用戶下載程式時，會觸發到Google的安全防護警告。據了解，有關應用程式涉及盜版影片平台Showbox。

責任編輯：黃顯晴

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