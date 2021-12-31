「新A50」ETF全解析

香港版中國A50 ETF來了！華夏、南方東英及易方達同時於2021年12月中推出港版中國A50 ETF。可能你會說中國A50 ETF，不是很久之前已經有的產品嗎？的確，早在2004年，港股市場已經有中國A50 ETF上市，但所掛鈎的是富時A50中國指數。而我們本文所說的，是掛鈎MSCI中國A50互聯互通指數的ETF。

其實內地市場早己先行一步，今年11月8日，首批4隻MSCI中國A50 ETF已於內地正式上市，上市首日總成交額逾100億元人民幣，反映內地市場對MSCI中國A50 ETF產品的關注。大家也是A50，究竟此A50跟彼A50有何分別？本文將為各位進一步解釋。

MSCI中國A50互聯互通指數推出的背景

今年8月20日香港證監會公告批准香港交易所 （388 HK） 推出A股股指期貨合約，而中國證監會在新聞發佈會上表態對香港推出A股股指期貨表示支持。10月18日，港交所推出以MSCI中國A50互聯互通指數為標的之期貨合約。這次為港交所首次推出A股指數期貨產品，打破了其主要競爭對手新加坡交易所對中國期貨產品交易的壟斷地位。

筆者認為此產品推出為國際投資者提供管理A股投資風險的低成本便捷工具，吸引更多國際投資者投資中國內地股票，提升整體穩定性，優化市場投資者結構。隨後，華夏、南方東英及易方達同時於2021年12月中推出MSCI中國A50互聯互通ETF，借助港交所的MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，與指數保持高度的相關性同時亦可為投資者提供較低的管理費率。

MSCI中國A50互聯互通指數的構建過程



資料來源： MSCI、中信証劵

MSCI中國A50互聯互通指數與其他指數的比較

MSCI中國A50互聯互通指數的行業配置相較於其他純粹由流通市值加權方式所定的指數更能代表中國經濟各方面的發展，避免了對某些行業如金融和消費品等進行超配，更能同時反映內地舊經濟和新經濟的表現。加上指數剔除了美國制裁名單上的股票，相較掛鈎滬深300指數的產品更為適合境外投資者。

MSCI中國A50互聯互通指數與同類指數比較

▲ #由於子基金乃新成立，該數據僅屬最佳估計數字，代表於12個月期間的估計經常性開支總和，以佔同期估計平均資產淨值的百分比列示。於子基金實際運作時，該數據可能有差別，且每年均可能有所變動。經常性開支數字並不包括本概要所論述的掉期費。

MSCI中國A50互聯互通指數的優勢

我們看到海外疫情擾動對A股影響有限，堅持動態清零的防疫策略給內地經濟帶來了獨特的優勢，Omicron對海外經濟復蘇帶來的潛在影響明顯高於中國，這將提升中國經濟在全球的相對優勢，中國的權益資產對海外投資者的吸引力會增強。

另一方面，Omicron如果對海外經濟復蘇產生實質影響，海外對中國供應鏈的依賴會進一步強化，出口高景氣的持續性更強，支持人民幣進一步走強。加上海外高通脹下，人民幣資產更具吸引力。

在此情形推算下，外資可能加速流入A股市場，而他們所偏好的大盤藍籌股將因此而受惠，從而利好以行業龍頭為主的MSCI中國A50互聯互通指數。

另一方面，社會融資規模存量是MSCI中國A50互聯互通指數的領先指標，2021年11月社融增速已經開始觸底回升，預計在貨幣政策支持、地產融資邊際回暖、以及政府債發行的支撐下，社融增速有望繼續保持回升態勢至2022年三季度前後。如果內地社融增速如我們預期般上升，如下圖所見從歷史數據看MSCI中國A50互聯互通指數亦會跟隨。



社會融資規模存量是A50的領先指標

而較多投資者將MSCI中國A50互聯互通指數拿來與同樣聚焦於大型藍籌股的富時中國A50指數作比較，雖然他們的成份股同樣是大型藍籌股為主，正如上文所說，他們的板塊分佈並不一樣。富時中國A50指數比較則重於金融及必需消費品板塊 （逾65%），而MSCI中國A50互聯互通指數則較平均，金融及必需消費品板塊合共只佔約35%，工業、資訊技術以及醫療保健板塊則有逾10%的占比。因此，MSCI中國A50互聯互通指數更能捕捉各內地行業新趨勢，並不受個別板塊波動所影響。

以鋰電池行業龍頭寧德時代 （300750 CH） 為例，受惠於鋰電池板塊的高景氣，寧德時代續創歷史新高，市值超越工商銀行 （601398 CH） 排名A股第二。由於行業配置較平均，工業板塊於MSCI中國A50指數占比較多，因此MSCI中國A50指數較能受惠於鋰電池行業的高景氣。由此可見，MSCI中國A50互聯互通指數較富時中國A50指數更能捕捉各行業的明星股份。

另一方面，富時中國A50指數側重於必需消費品，其中兩大白酒龍頭貴洲茅台 （600519 CH） 及五糧液 （000858 CH） 合共占比已達18.39%，遠較MSCI中國A50指數的11.31%為高。在 “監管風波” 下，白酒板塊於2021年中曾顯著調整，股王貴洲茅台更曾由6月7日的高點2,271元回落至 8月20日的1,548元，跌幅達31.21%。於該段時間，富時中國A50指數最多曾下跌17.68%。而MSCI中國A50互聯互通指數則最多下跌12.85%，表現相對跑贏。例子證明MSCI中國A50互聯互通指數其表現較不受個別板塊影響。

為何利用ETF結構而不用其他基金結構？

如果你細心留意一下，現時市場上的主要指數都會有一隻或以上的ETF掛鈎，而大部份的ETF都會以追蹤某指數為投資目標。與由基金經理所主動管理的基金不一樣，ETF通常是不用去管理，去找轉眼即逝的市場機會 （這使基金的總費用也偏低），而是利用計算器自動跟蹤投資目標。跟蹤指數得越接近，就越能反映該ETF越有效，而ETF表現就交給市場。如果您擁有標普500指數基金，而標普500指數當天上漲了3%，那麼這意味著您的指數基金也應該上漲大約 3%。

第一隻指數基金於1971年由富國銀行創立，而第一隻ETF﹕SPDR S&P 500 （SPY US） 於1993年出現，並以標普500指數為基礎。至此SPDR S&P 500開啟了ETF的革命，至今仍是最成功的ETF之一。

在香港，自1998年盈富基金 （2800 HK） 的出現，陸陸續續就誕生了各色各樣的ETF。華夏基金 （China AMC） 和南方東英資管 （CSOP） 隨後成為第一批中資ETF的發行商，如華夏滬深300指數ETF （3188 HK） 和 南方富時中國A50 ETF （2822 HK） 就是他們的最早期的ETF。其他中資管理人當然不甘示弱，易方達、博時、廣發、嘉實等相繼都加入戰圈。

我們來簡單比較下由華夏、南方東英及易方達最近分別發行的MSCI中國A50互聯互通ETF ﹕



有一點上圖要注意的是，不少投資者曾經打算投資ETF，卻被在顯示在版上的表面流動性（每日平均交易量）嚇怕。事實上，不少ETF尤其是在香港上市的ETF的流動性看似很低，其實不反映真相的。因為當投資者發現某些ETF在市場的價格深度或交易量不足以滿足其投資需求時，其實可以向發行商提出需求，從而提升其「流動性」。追蹤納斯達克指數的2倍反向7522 HK的成交量之前一直在50萬左右，「街貨」亦不多。不過當市場下跌利好該ETF時，流動性就被「創造」了出來，成交量高達1,000萬，足足提升了20倍！

MSCI中國A50互聯互通指數更能反映中國未來發展

最後筆者想跟大家分享下我對這「新A50指數」的看法。如果說富時中國A50指數代表中國的舊經濟，「新A50指數」MSCI中國A50互聯互通指數代表的就是中國的未來，更適合看好未來中國經濟增長的投資者。另一方面，新加坡當年推出新華富時A50指數期貨時曾受到內地質疑其合法性，但港交所MSCI中國A50互聯互通股指期貨已經獲得中國證監會認可，政策風險相對較低，對海外投資者來說更有保障。