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【貨運物流】本港長途貨運航班持續減少 物流協會：供應鏈恐陷入斷層

理財智慧 18:26 2021/12/31

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隨著國泰航空宣佈即日起暫停所有長途貨運航班以及只載貨客機航班7天。本港的長途貨運航班在整體上持續減少。

【電子商務】研究指本港九成人曾網購 45%人過去3個月曾觀看購物直播【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

香港物流協會會長袁美儀表示，幸好剛完成聖誕假期的貨運量，因此實質影響仍未浮現，但由於農曆新年前還有一批貨物需要運送出去，而內地工人在春運前會返鄉，從而影響人手，因此屆時的物流成本或會上升1至2倍，可能轉嫁消費者令消費成本增加。

【假日好去處】東薈城名店倉×白爛貓呈獻「闔虎統請」6大打卡場景逐個睇【下一頁

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目前長途貨運主要運載的包括醫療用品、電子零件等高價值貨物，袁美儀表示她目前最擔心的是一星期後的貨運航班情況，若果不斷減少航機，營運成本必定增加，海運需求亦嚴峻，令供應鏈陷入斷層，長遠而言，很多客戶可能會改以去其他地方出貨，也可能不再使用空運而改用鐵路。

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記者：鄭日棱

國泰航空 航空 鐵路 經濟 香港 貨運量 農曆新年 運輸

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