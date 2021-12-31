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佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股

環球政治 15:41 2021/12/31

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）除了因政壇的深厚資歷為人所熟知，投資相當有眼光，不少部署都大有斬獲，她在股壇的一舉一動都備受投資者關注。申報文件顯示，偑洛西近期再有動作，買入Google母企Alphabet、Disney、道指軟件股Salesforce等的認購期權，以最新收市價計，都錄不俗回報。

相關交易由本身任職風險投資的佩洛西丈夫Paul Pelosi作出，惟按規定，國會議員及其配偶屬行動一致，均需申報逾1000美元的交易，需於交易後45日內提交。

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佩洛西夫婦期權持倉
公司 數量 行使價 最新股價（截至30/12收市） 利潤幅度
Google母企Alphabet（美：GOOGL） 50萬至100萬美元 2000美元 2916美元 46%
迪士尼（Disney，美：DIS） 10萬至125萬美元 130美元 155.3美元 19%
美光科技（Micron，美：MU） 25萬至50萬美元 50美元 93.5美元 87%
Salesforce（美：CRM） 60萬至125萬美元 210美元 254.55美元 21%

【美國疫情】CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠

美漢威脅麥康奈爾會被割喉 言論自由定係已構成恐嚇？

責任編輯：林建忠

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