佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股

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新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間16:00）
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）除了因政壇的深厚資歷為人所熟知，投資相當有眼光，不少部署都大有斬獲，她在股壇的一舉一動都備受投資者關注。申報文件顯示，偑洛西近期再有動作，買入Google母企Alphabet、Disney、道指軟件股Salesforce等的認購期權，以最新收市價計，都錄不俗回報。
相關交易由本身任職風險投資的佩洛西丈夫Paul Pelosi作出，惟按規定，國會議員及其配偶屬行動一致，均需申報逾1000美元的交易，需於交易後45日內提交。
|佩洛西夫婦期權持倉
|公司
|數量
|行使價
|最新股價（截至30/12收市）
|利潤幅度
|Google母企Alphabet（美：GOOGL）
|50萬至100萬美元
|2000美元
|2916美元
|46%
|迪士尼（Disney，美：DIS）
|10萬至125萬美元
|130美元
|155.3美元
|19%
|美光科技（Micron，美：MU）
|25萬至50萬美元
|50美元
|93.5美元
|87%
|Salesforce（美：CRM）
|60萬至125萬美元
|210美元
|254.55美元
|21%
責任編輯：林建忠