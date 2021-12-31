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【藍籌股】李寧全年累升六成膺2021藍籌王　包尾兩隻藍籌股價今年大跌七成

股市 16:21 2021/12/31

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【藍籌股】李寧全年累升六成膺2021藍籌王　包尾兩隻藍籌股價今年大跌七成

恒生指數於2021年除夕最後一個交易日，反彈285點收報23397點。不過全年累計，港股仍大跌3833點或14.1%，連跌兩年。64隻恒指成份股當中，表現可謂各走極端。藍籌中，只有26隻股份錄得升幅，其中李寧 （02331） 膺2021藍籌王，全年累升60%，表現冠絕藍籌。表現包尾的兩隻藍籌，股價則分別大跌七成。

一文看清2022年大行對恒指最新預測　瑞信下調三個月目標價至24000點　四大風險你要知，詳情請看【下一頁】

表現排第二至第五的藍籌，分別為舜宇光學 （02382） 、中石油 （00857） 、創科 （00669） 、中信 （00267） ，股價今年分別累升45%至40%。

至於表現最差的藍籌股則是阿里健康 （00241） ，股價全年累跌71%，尾二為海底撈 （06862） ，股價亦累跌近71%。受累監管衝擊的科技股捱沽，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 分別為表現第三及第五差藍籌，股價累跌近49%及43%。表現第四差的藍籌則是金沙 （01928） ，股價累跌逾46%。

【港股市況】港股除夕半日市恒指升285點　商湯上市翌日再升33%創新高　阿里巴巴升8%領市（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 藍籌股 李寧（02331）

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【國泰293】國泰：5機組人員染Omicron　有確診員工違規定、將被紀律處分

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財經台今日精選（2021年12月31日）
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