沙田第一城跌穿500萬　業主已移民　481.8萬易手

官方樓價指數連跌兩個月，而近期部分藍籌屋苑更屢錄低價成交。中原地產侯惠良說，沙田第一城47座低層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原開價530萬元，因業主已移民海外，其後減至490萬元放盤，終以481.8萬元易手，實用呎價約16,965元。

據了解，原業主於2000年以89萬元購入單位，持貨21年，現帳面賺約392.8萬元離場，物業期內升值約4.4倍。

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此外，近期荃灣綠楊新邨的兩房單位造價下跌，連錄多宗700萬元以下的買賣，造價較高峰回落約8%，而最新成交為K座低層7室，實用面積445平方呎，兩房間隔，原叫價700萬元，議價後以686.8萬元成交，實用呎價約15,434元。

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