【虛擬銀行】上商：競爭下戶口數目不減　關注虛銀如何利用數據推出適合產品

▲ 上海商業銀行常務董事兼行政總裁郭鍚志形容，虛銀可給予客戶多一個選擇。

虛擬銀行近年「燒錢」提供無數優惠吸客，作為傳統銀行的上海商業銀行指，虛銀的競爭未有導致該行戶口數目減少。對於虛銀來勢洶洶，上商目前較關注的是虛銀下一階段如何推出適合產品以服務客戶需求，以及虛銀如何維持淨息差。

上海商業銀行常務董事兼行政總裁郭鍚志形容，虛銀可給予客戶多一個選擇、情形「同信用卡差唔多」。他解釋，在虛銀開戶無阻客戶於傳統銀行再度開戶，反之亦然。他指，虛銀仍處於建立客戶規模的階段，「大家而家都係用成本去建立自己嘅大數據。」強調更關注的是虛銀下一階段如何利用手上數據與存款，提供銀行產品，以及如何在提供高存息與給予低貸款利率之間維持淨息差。

聚焦拓展中小企小規模貸款

與虛銀相比，傳統銀行有真人接見人客戶，相對仍具服務優勢。郭鍚志認為，傳統銀行針對的市場或與虛銀不同。「最緊要係客戶開咗戶口，可以產生到乜嘢大家嘅合作、雙贏。」

郭鍚志又透露，上商以穩陣為先下，最近兩年資產增長規模不多，繼續主力服務忠實客戶，會繼續積極拓展本地中小企的小規模貸款。其他業務發展方面，他指疫情下該行會加強電子化，而綠色環保相關業務亦是全球大環境下的指定動作。

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記者﹕余倩敏