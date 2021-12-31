【科技發明】《時代雜誌》評選年度「100 個最佳發明」　小朋友都可以學寫程式？  

▲ 早前《時代雜誌》從人工智能﹑應用程式和軟件﹑食品、設計和醫療等項目進行評選，找出有趣又有意義的設計，去推出年度「100 個最佳發明」，當中包括有可教小孩寫程式的玩具車 Sphero Indi﹑初學者也可自行拆開修理的手提電腦Framework Laptop等。（《時代雜誌》官網圖）

臨近年底，很多人都會趁此時進行年度回顧。而早前《時代雜誌》就從人工智能﹑應用程式和軟件﹑食品、設計和醫療等項目進行評選，找出有趣又有意義的設計，去推出年度「100 個最佳發明」，當中包括有可教小孩寫程式的玩具車 Sphero Indi﹑初學者也可 自行拆開修理的手提電腦Framework Laptop等。

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可教小孩寫程式的玩具車 Sphero Indi

據悉Sphero是一家致力於教育的美國商業機械人和玩具公司，迪士尼擁有其部分經營權。當中在《反斗車王3》的主角閃電王麥坤（Lighting McQueen）就是來自Sphero的作品。

玩具車Indi就是針對學前到幼稚園K2的兒童設計，是一款兼具機械人性質的玩具車，以分辨顏色為主要學習原理，同時會配上不同顏色的符號卡片，通過分辨色卡讓兒童在遊戲之中學會編程的基礎知識。

▲ 玩具車Indi就是針對學前到幼稚園K2的兒童設計，是一款兼具機械人性質的玩具車，以分辨顏色為主要學習原理，同時會配上不同顏色的符號卡片，通過分辨色卡讓兒童在遊戲之中學會編程的基礎知識。（Sphero官網截圖）

初學者也可自行拆開修理的手提電腦 Framework Laptop

Framework Laptop的公司於2020年成立，而這款產品為其公司第一次推出的產品。創立者Nirav Patel曾是蘋果資深員工，因察覺到消費者容易視電子產品為一次性產品，於是決定推出一款可長久使用﹑甚至是可當作「傳家之寶」的手提電腦。

有別於市場上的電腦的是，Framework Laptop可以很輕易就拆開，電腦中每部分的零件都可以獨立更換，從處理器到鍵盤都有獨立條碼及維修指引，亦會附上專用螺絲批。

▲ 有別於市場上的電腦的是，Framework Laptop可以很輕易就拆開，電腦中每部分的零件都可以獨立更換，從處理器到鍵盤都有獨立條碼及維修指引，亦會附上專用螺絲批。（Framework Laptop官網截圖）

安撫玩偶 Sproutel Purrble

Sproutel Purrble Purrble是由健康研究公司 Sproutel 與非營利組織兒童委員會合作開發的安撫玩偶，當中設計是圍繞不同的患者而設計，更可進行互動。如早前Sproutel為糖尿病兒童發明了小熊 Jerry以及為癌症孩童發明The Aflac Duck小鴨。



當中玩偶內置了七個對觸摸做出反應的傳感器，如當它感覺到有人觸摸時，它的觸覺心跳速度可高達135bpm。然後，兒童可輕柔撫摸來安慰他們的同伴，將玩偶的振動心跳減慢至發出咕嚕聲，籍移情原理同時也讓兒童去平靜下來。

▲ Sproutel Purrble Purrble是由健康研究公司 Sproutel 與非營利組織兒童委員會合作開發的安撫玩偶，當中設計是圍繞不同的患者而設計，更可進行互動。如早前Sproutel為糖尿病兒童發明了小熊 Jerry以及為癌症孩童發明The Aflac Duck小鴨。（Sproutel Purrble官網截圖）





摺疊式屏幕手機 Galaxy Z Flip 3

值得一提的是，在「消費類電子產品」中，僅有Samsung Galaxy Z Flip 3獲得入圍。《時代雜誌》表示在過往幾年中，有不少廠商試圖結合智能手機跟翻蓋手機的功能於一身，但當中只有Galaxy Z Flip 3成功去重現經典。更認為 Galaxy Z Flip 3是第一款能擠身主流智能手機市場的摺疊式屏幕手機，亦能在經典設計與價位上保持平衡。

▲ 《時代雜誌》表示在過往幾年中，有不少廠商試圖結合智能手機跟翻蓋手機的功能於一身，但當中只有Galaxy Z Flip 3成功去重現經典。更認為 Galaxy Z Flip 3是第一款能擠身主流智能手機市場的摺疊式屏幕手機，亦能在經典設計與價位上保持平衡。（Samsung官網截圖）

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責任編輯：黃顯晴