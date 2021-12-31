【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元

疫市下，各行業打工仔仍然希望聽到升職﹑加薪及派花紅的消息。隨著科技人才愈來愈渴市，一向給人高薪印象的科技廠商，似乎還不斷有新招挽留和招攬人才。有台積電的工程師向外電透露，除包括2021年終獎金，共獲發了14個月薪金，還收到了5次按部門績效及個人表現而派發的季度獎金，所賺得的薪水相等於其他台灣科企的2至3年薪金。

台積電在2020年的員工業績獎金與酬勞（花紅）總額約695.06億元新台幣（約195億港元），以5萬名員工計算，平均每人能領取139萬元新台幣（約39萬港元），早以獲外界關注。雖然台積電尚未三未公布2021年的奬金總額，但該公司的年終獎金固定為兩個月，季度獎金則依照每個部門狀況與個人表現而定，因此會隨每季營運的狀況而有所不同。

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2021年花紅獎金 較去年增31萬元

是次爆料的台積電工程師指，因為所屬部門在2021年績效表現優秀，獲發了5次績效季獎金，每次金額超過50萬元新台幣（約14萬港元），共有250萬元新台幣（約70萬港元）。

事實上，近月半導體材料晶圓供不應求，令台灣南部科學園區的半導體代工產業產值直線上升，加上台積電5奈米製程產能上升，明年亦會將3奈米製程進入試運轉。行業因此對人才需求大增，增加就業機會。

有工程師還表示，即使知道台積電「爆肝的機會更大」，即工作量更大，也計劃轉職到台積電。而背後原因是14個月底薪合共逾200萬元新台幣（約 56萬港元）以及季度獎金十分吸引，等於一年內可賺到現時的兩至三倍薪金。

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責任編輯：張寶燕