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【遊戲熱話】任天堂公布Switch新年優惠！　多款熱門遊戲7折發售

16:00 2022/01/01

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多款熱門Switch遊戲由即日起至2022 年1月10日（星期一），以7折或8折發售，其中包括3款瑪利歐系列遊戲。（任天堂）

新年新開始，任天堂eShop早前推出新年優惠，多款熱門Switch遊戲由即日起至2022 年1月10日（星期一），以7折或8折發售，其中包括3款瑪利歐系列遊戲。

【芯片荒】任天堂社長承認 Nintendo Switch明年初仍缺貨

是次任天堂eShop在香港地區推出8款減價遊戲，包括：

  • 《超級瑪利歐 奧德賽》7折，$299
     
  • 《瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝》8折，$339
     
  • 《Fitness Boxing 2:Rhythm & Exercise》8折，$285
     
  • 《迷托邦》8折，$285
     
  • 《耀西的手工世界》7折，$299
     
  • 《ZELDA無雙 災厄啟示錄》7折，$299 
     
  • 《ZELDA無雙 災厄啟示錄》+擴充票組合 78折，$438
     
  • 《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》7折，$299
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【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市 結合區塊鏈生態系統（有片）

責任編輯：廖淑瑩

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