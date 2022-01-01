限時免費 App 獨家 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【遊戲熱話】任天堂公布Switch新年優惠！ 多款熱門遊戲7折發售 16:00 2022/01/01 分享： ▲ 多款熱門Switch遊戲由即日起至2022 年1月10日（星期一），以7折或8折發售，其中包括3款瑪利歐系列遊戲。（任天堂） 新年新開始，任天堂eShop早前推出新年優惠，多款熱門Switch遊戲由即日起至2022 年1月10日（星期一），以7折或8折發售，其中包括3款瑪利歐系列遊戲。 【芯片荒】任天堂社長承認 Nintendo Switch明年初仍缺貨 是次任天堂eShop在香港地區推出8款減價遊戲，包括： 《超級瑪利歐 奧德賽》7折，$299 《瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝》8折，$339 《Fitness Boxing 2:Rhythm & Exercise》8折，$285 《迷托邦》8折，$285 《耀西的手工世界》7折，$299 《ZELDA無雙 災厄啟示錄》7折，$299 《ZELDA無雙 災厄啟示錄》+擴充票組合 78折，$438 《OCTOPATH TRAVELER 歧路旅人》7折，$299 ▼點擊圖片放大 +6 +5 【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目 方便用家搜尋遊玩 【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市 結合區塊鏈生態系統（有片） 責任編輯：廖淑瑩 相關文章 【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品 有望推出首款AR / VR頭戴裝置？ 2021/12/31 【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品 有望推出首款AR / VR頭戴裝置？ 【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架 2021/12/30 【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架 你可能感興趣 【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品 有望推出首款AR / VR頭戴裝置？ 12:30 2021/12/31 【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品 有望推出首款AR / VR頭戴裝置？ 【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架 19:09 2021/12/30 【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架 硬件 遊戲設置 電玩手遊 任天堂 Switch 香港