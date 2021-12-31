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步入加息潮　2022年美股3大因素要留意！

股市 14:09 2021/12/31

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美股2021年全年造好，標指70次破頂，美股隔晚衝高回落，昨日道指、標指齊破頂後回落，美股2022年會延續升勢再上衝？加息會拖累美股高位回調？明年美股大瀉機會大嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，美股明年有3大因素要留意！想知係邊3個？立即點擊收看／收聽：

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46：48 - 觀眾問股：明年加息何時部署買銀行股？港銀、內銀、美銀炒邊樣？
48：29 - 觀眾問股：美股明年大瀉機會大嗎？預計回吐多少？
49：58 - 觀眾問股：美股只升一成要走先？
50：55 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US），　QUALCOMM（QCOM.US）， Honeywell（HON.US），蘋果（AAPL.US），超微（AMD.US），Google（GOOG.US）睇好邊隻？
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