【搶攻電競市場】三星註冊商標　擬用於遊戲屏幕

近日有關三星（Samsung）註冊新商標的消息不斷，三星似乎有意擴大旗下電競屏幕Odyssey產品線陣容！

據荷蘭科技媒體LetsGoDigital上周發現，三星已經申請了新商標「Odyssey Acro」，於今年12月23日提交至歐盟知識產權局（EUIPO），該申請被歸入第9類，按描述為電視屏幕和電腦屏幕。

該媒體再於日前發現，三星在英國註冊新商標包括「Samsung Odyssey Flex」和「Samsung Odyssey Ark」，並於今年12月29日向英國知識產權局（UKIPO）提交。而兩個商標均歸納於第9類，按描述為電腦屏幕、平板電腦、電視，由此預計這兩款新商標將會應用在其新遊戲屏幕上。

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事實上，三星過往亦有在其產品使用「Flex」此名稱，如手提電腦Galaxy Book Flex，外媒因此推測，「Samsung Odyssey Flex」可能是一個多功能設備，可以不同方式使用。不過有關細節仍有待官方公布。

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責任編輯：張寶燕