【經營之道】港產家品公司二代　自行研發刀具轉型守業

▲ 金昇家品第二代傳人郭岳榮接手家族生意後，藉自家設計的刀具轉型守業。

古語有云：「創業難，守業更難。」對於接手家族企業的第二代而言，要持續傳承，惟有轉型，才能生存。製造火水爐起家的香港本土企業「金昇家品」，第二代傳人郭岳榮（Jimi）接手後，轉型代工廚具家用產品。其後更創辦自家品牌「Pro-Balance」，親自設計具調重功能的一系列刀具，更在歐洲打響名堂，贏取多項設計獎項。

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Jimi父親郭金生於1967年創立金昇家品，是主力製造火水爐為主的小型工廠，及後為迎合市場改變，轉型製造小型紡織機零件。惟後來紡織業逐漸沒落，生意也愈來愈少。Jimi畢業後從事數年廣告設計工作後，毅然放棄了當設計師的念頭，接手家族工廠生意

接手生意，是責無旁貸的任務。

他開始學習如何管理廠房及產品生產，同時逐步修正營商路綫，迎戰時代的轉變。Jimi接棒後，開始轉型做廚具家用產品代工（OEM），為多個國際品牌進行產品加工及生產。不過，一直做「貼牌OEM生產」，利潤始終有限。Jimi透露，他在2005年再次推動轉型，「要將家族生意傳承下去，只有創新再創新，按市場變化修正營商方法，成為原品牌製造商（OBM）才是出路。金昇家品旗下的刀具品牌Pro-Balance也因而誕生，也令我重拾設計夢。」

產品概念創新、重塑品牌價值、布局全球市場，是老品牌新生必走的3條路。

▲ Pro-Balance的刀具主打可按客戶個人需要，加入不同重量砝碼，以達至平衡效果，減輕手部疲勞。（Pro-Balance Facebook 圖片）

他表示，過往做OEM生產時，曾多次遇到設計師不熟悉生產過程的問題，與製作產品之間往往缺乏協調性，令產品最終難以落地。讀設計又在工廠打滾多年的Jimi，深明每個生產工序和流程，更強調自己不會脫離現實。他指出，設計時不能盲目追求創新與創意，也需要計算風險及投資成本等理性考慮。

因此，他決定自行研發及設計Pro-Balance的刀具，同時兼顧生產技術及產品創新設計，令產品設計可以付諸實行生產。

揚威海外 奪設計界奧斯卡

Jimi設計的刀具，主要賣點是可按客戶個人需要，加入不同重量砝碼，以達至平衡效果，減輕手部疲勞。其創新的設計，更成功令品牌打進外國市場，「歐洲及日本普遍主打製造高價刀；低價位的刀又充斥市場，因此我們決定就主攻中價位，訂價比歐洲名牌刀低20%，率先在德國展銷，最後成功吸引當地的廚師及客戶。」

他透露，Pro-Balance在2009年推出半年後，在英國、日本、澳洲出貨量已經高達3萬把，甚至讓他獲得有「設計界奧斯卡」之稱的「德國紅點設計大獎」以及iF產品設計獎。據透露，現時歐洲市場的銷售約佔品牌總銷售額約40%。

▲ Pro-Balance獲得有「設計界奧斯卡」之稱的「德國紅點設計大獎」以及iF產品設計獎等。（陳靜儀攝）

兩代聯手合作 產新火花

轉型帶來的成功，Jimi坦言也要感謝父親在背後的支持，願意放手讓他不斷撞板嘗試，將大部分決策交給Jimi負責。他笑言：「其實守業並非壞事，我依然能夠做到自己喜歡的事，追尋自己的想法及自由創作的空間，並將自己所學到的應用出來，滿足感很大。」

他亦提到，其兒子目前已開始參與公司事務，將品牌和公司傳承下去。Jimi笑指，現時與兒子聯手管理，雖然偶爾會因公事有爭論，但每次討論完又會有新火花，

將兩代人的想法合併，互相學習，可激發更多不同的創意。

他深信，要快速適應消費者習慣的改變，也必須靠年輕人的協助，以年輕人的角度出發，迎合市場的趨勢。

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記者：曾曉汶