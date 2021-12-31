2022年呢4個板塊要留意！科技股不再看淡？

港股除夕最後一個交易日半日市，科技股年底發威帶動恒指高開高走，收報23397點。2021年恒指正式收爐，2022年執倉部署最後衝刺，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指明年睇4個板塊，投資者可以留意，想知邊4個板塊值得睇好？立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》科技股年尾發威！恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢 **【按此－附time code】

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00：18 - 港股今日焦點速覽

01：43 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：08 - 亞太股市早段市況速報

03：42 - 中概股年尾大反撲是迴光反照？短期難有大升勢

06：25 - 科網、教育股急彈可跟炒一轉 年底最後一搏？

07：28 - 美股2022年展望 明年持續向上抑或調整

09：52 - 留意加息收水因素、通脹走勢

10：40 - 留意美國Omicron疫情 現單日確診數字高企

11：10 - 留意美企盈利

11：50 - 美股調整幅度不多 大跌機會不大

12：52 - 港股上日期指結算日市況速覽

13：52 - Ravi今年投資方面最深刻的事：低位撈比亞迪 （01211） 但走得太早

17：15 - 教訓一：買股操作要理性分開大市及個股表現

18：10 - 教訓二：高低位難拿捏 宜分注走

19：34 - Irene今年投資方面最深刻的事：愛股騰訊 （00700） 監管未即時減持、高位冇走

21：36 - 教訓：勿跟股票「談戀愛」

23：14 - 觀眾分享：今年最錯的事是遲買美股、買得少？

25：06 - 2022年恒指點睇？明年較樂觀

27：17 - 港股未完成調整 等明年首季出業績

27：45 - 明年監管力度不會大增 科技股或有估值修整

28：27 - 內房憂慮明年第一季後慢慢消除

28：54 - 恒指明年看多少？

29：18 - 港股開市前市況速報

29：42 - 大行明年恒指預測速覽

31：46 - 最多大行推薦2022年首選股「股王」速覽

33：26 - 騰訊 （00700） 勝其他新經濟股 也談友邦 （01299）

35：36 - 物管股受累內房股 碧桂園服務 （06098） 慘死中綫可睇好？

38：11 - 明年科技股可憧憬修整、反彈

38：59 - 明年續炒新能源概念股 升勢較溫和

39：46 - 明年睇好內需消費股、銀行股

40：55 - 港銀股 vs 內銀股點揀？

42：19 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 走勢點睇？咩位買貨好？

43：07 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 值得投資？

44：50 - 觀眾問股：有哪些指標或指數可以參考來預計港股幾時轉勢？

46：48 - 觀眾問股：明年加息何時部署買銀行股？港銀、內銀、美銀炒邊樣？

48：29 - 觀眾問股：美股明年大瀉機會大嗎？預計回吐多少？

49：58 - 觀眾問股：美股只升一成要走先？

50：55 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）， QUALCOMM（QCOM.US）， Honeywell（HON.US），蘋果（AAPL.US），超微（AMD.US），Google（GOOG.US）睇好邊隻？

52：23 - 恒指早段市況速覽 科技股齊造好

54：16 - ET個股推介 - 舜宇光學 （02382）

55：30 - 觀眾問股：快手 （01024） 點睇？可重上90元？

57：00 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 可以買入？

58：38 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 、龍源電力 （00916） 、港鐵 （00066） 點揀？咩價位買入？

1：00：05 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 2022年可短炒？

1：01：34 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 持貨明年可以揸？Mirror概念、明星效應仲有景？

1：03：05 - 恒指早段市況速覽

1：03：40 - 十大活躍港股表現速覽 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東（09618 ）、盈富基金 （02800） 上榜

1：04：27 - 財經日誌提提你