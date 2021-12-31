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【中藥股】中藥和中醫醫療服務項目獲納入醫保　中藥股炒上、中國中藥升12%

股市 12:50 2021/12/31

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【中藥股】中藥和中醫醫療服務項目獲納入醫保　中藥股炒上、中國中藥升12%

中國國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發文，要求將符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點，將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍；將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。中藥股今日炒上，中國中藥 （00570） 今日飈12.4%，高見5.28元，全日收報5.17元，成交額3.6億元。

同仁堂國藥 （03613） 今日升11.6%，收13.42元； 同仁堂科技 （01666） 升17.7%，收報8.38元，盤中高見8.48元。白雲山 （00874） 升6.4%、現代中藥集 （01643） 今日升17%，收報0.82元；

中醫藥管理局刊登在官網的《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》要求，完善適合中醫藥特點的支付政策，強醫保總額預算管理，根據中醫醫療機構的特點合理確定總額指標，加大對基層醫療衞生機構開展中醫藥服務的支持力度。

意見要求，及時將符合條件的中醫（含中西醫結合、少數民族醫）醫療機構、中藥零售藥店等納入醫保定點協議管理；開展互聯網診療的定點中醫醫療機構，按規定與統籌地區醫保經辦機構簽訂補充協議後，將其提供的「互聯網+」中醫藥服務納入醫保支付範圍。

此外，按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。

相關文章：【異動股】中藥板塊落鑊　中國中藥曾飈兩成　內地券商唱好指中藥藥材價格上漲利行業

港股 醫療機構 中國 中藥股 同仁堂國藥（03613） 同仁堂科技（01666） 白雲山（00874） 中國中藥（00570）

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