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【中藥股】中成藥等獲納入醫保　中藥股炒上、中國中藥飈17%見52周高

股市 09:49 2022/01/03

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【中藥股】中藥和中醫醫療服務項目獲納入醫保　中藥股炒上。

中國國家醫療保障局、國家中醫藥管理局發文，要求將符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點，將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍；將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。中藥股今日（3日）繼續炒高，中國中藥 （00570） 上周五半日市飈12.4%後，現再升17%，最新報6.07元，創52周新高，成交額8992萬元。

同仁堂國藥 （03613） 現升1.5%，暫報13.62元； 同仁堂科技 （01666） 現升4.2%，報8.73元，盤中高見9元，創52周高。白雲山 （00874） 升3.6%，報23.25元，盤中高見23.55元，見1個月高；現代中藥集 （01643） 暫升9.8%，收報0.9元。

中醫藥管理局刊登在官網的《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》要求，完善適合中醫藥特點的支付政策，強醫保總額預算管理，根據中醫醫療機構的特點合理確定總額指標，加大對基層醫療衞生機構開展中醫藥服務的支持力度。

意見要求，及時將符合條件的中醫（含中西醫結合、少數民族醫）醫療機構、中藥零售藥店等納入醫保定點協議管理；開展互聯網診療的定點中醫醫療機構，按規定與統籌地區醫保經辦機構簽訂補充協議後，將其提供的「互聯網+」中醫藥服務納入醫保支付範圍。

此外，按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。

相關文章：【異動股】中藥板塊落鑊　中國中藥曾飈兩成　內地券商唱好指中藥藥材價格上漲利行業

港股 醫療機構 中國 中藥股 同仁堂國藥（03613） 同仁堂科技（01666） 白雲山（00874） 中國中藥（00570）

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