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【時代終結】BlackBerry宣布1月4日起　終止BlackBerry OS服務

科技 13:15 2021/12/31

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BlackBerry近日宣布，由2022年1月4日起，將完全停止支援BlackBerry 10、BlackBerry 7.1或更早的版本的設備。（中國官網影片截圖）

BlackBerry作為第一代智能手機品牌，曾經是全球用戶數量最多的智能手機品牌，但隨蘋果iPhone與其他Android手機等崛起，Blackberry便逐漸失勢。BlackBerry近日更宣布，由2022年1月4日起，將完全停止支援BlackBerry 10、BlackBerry 7.1或更早的版本的設備。

【三星動向】受供應鏈問題影響　Galaxy S22或推遲開賣

【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市
 
據外媒Engadget報道指，BlackBerry將停止向上述設備提供大部分基本功能，如電話及短訊功能，甚至是使用緊急求助熱線亦受到影響。

除此之外，就連流動數據和Wi-Fi功能都變得不穩定。當中包括BlackBerry Link、BlackBerry Desktop Manager、BlackBerry World、BlackBerry Protect、BlackBerry Messenger和BlackBerry Blend在內的應用程式（App）功能都會因應受到限制。
 
事實上，BlackBerry早在2019年就關閉了其應用程式商店（App store）和內置免費的即時通訊工具BBM（BlackBerry Messenger）服務，可見今天的結束並不算意外。

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責任編輯：黃顯晴

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