美郵輪確診大增 CDC籲打齊三針也勿乘坐

▲ CDC籲勿坐郵輪 就算打齊三針

Omicron變種恐再次令美國郵輪業陷入停頓，美國疾控中心（CDC）建議民眾，不論任何疫苗接種狀態，都不應乘坐郵輪。受消息影響，多隻郵輪股收市下挫，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises Ltd，美：RCL）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd，美：NCLH）及嘉年華郵輪（Carnival Corp，美：CCL）上日均回吐所有升輻。

【美國疫情】加州醫院停屍間爆滿 新冠死者遺體亂擺放

侵粉大讚特朗普咩都好 只有一事要糾正

美國疾控中心發布指引，指新冠病毒可輕易於船上密閉空間傳播，即使已打齊3針，中招機會仍然非常高，將關於郵輪的旅遊警告上調至最高級別。

疾控中心建議，倘需要坐郵輪，應盡量打劑三針，在船上公共空間應戴口罩，未打齊針的人士上船前應自我隔離5日，任何人上船前1至3日應作檢測，並在下船後3至5日內再檢測。

郵業業因疫情元氣大傷，好不容易復航，勢再受疾控中心新建議重挫。郵輪組織Cruise Lines International Association副主席Brian Salerno回應疾控中心言論，指對當局決定非常失望，直指業界採取很多防疫措施，船上染疫情已遠陸上設施為佳。

在12月15日至29日的兩周期間，美國郵輪相關確診個案達5000宗，較前兩周的162宗大增。

【美國疫情】CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠

【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃

責任編輯：林建忠