【ET講股通】梁耀康：全年總結及港股策略（附time code）

港股於2021年除夕最後一個交易日半日市，大市高開逾400點，恒生指數開報23553點，升441點，半日成交額達576億。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。港股2021年底正式收爐，今年如何總結？港股來年策略如何？獨立股評人梁耀康（Dave）12時15分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 科技股「標尾會」造好

01：34 - 港股全年回顧 恒指連跌3年

02：44 - 2021年最強最弱港股速覽

04：15 - 中藥類板塊受惠加價消息今日向上 短炒要小心

05：09 - 明年可留意科技股 可選騰訊 （00700）

06：46 - 二線科技股可留意金山軟件 （03888） 、金蝶國際 （00268）

09：23 - 電力股今年強勢 預計板塊來年整固後再出發 可留意龍源電力 （00916）

12：17 - 預計新能源車股成未來當炒板塊 可留意理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868）

13：52 - 13：52 - 明年可留意汽車零件股信利國際 （00732）

14：49 - 2022年開局穩健首選：騰訊 （00700）

15：38 - 2022年第一季新能源車股可留意吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333）

16：50 - 16：50 - 觀眾問股：明年加息何時部署入銀行股？揀港銀、內銀定美銀股？

17：24 - 個股分析：匯豐 （00005） 加息可選

19：14 - 內銀股分析：招商銀行 （03968） 留意內地宏觀經濟

20：42 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 抽到2手點操作？可以長坐？

23：12 - 觀眾問股：2022年恒指點睇？有冇力反彈？

25：42 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 走勢點睇？咩位買貨好？

26：21 - 收息股選領展 （00823） 更好

27：23 - 觀眾問股：出年內需股有景？推介邊隻？

28：00 - 內需股可選李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、旺旺 （00151） 、L'OCCICTANE （00973）

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**重溫《ET開市直擊》科技股年尾發威！恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢 **【按此－附time code】

