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中國債券受惠逐步寬鬆的政策

股市 12:00 2021/12/31

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雖然環球利率上升令固定收益市場普遍面對嚴峻環境，但我們認為中國債券市場會繼續受惠於多股主要動力，包括市場對政府再度放寬政策的訴求、人民幣持續走強，以及中國債券為環球投資者帶來的分散投資優勢。

根據彭博環球綜合中國債券總回報指數，中國債券表現優於其他主要債券類別，2021年首11 個月以美元計錄得6.99%的升幅。中國債券在2021年表現強勁，是由於中國政府維持偏緊的貨幣和財政措施，有助中國政府債券較其他環球政府債券保持吸引的孳息率水平。有別於環球多地央行，人行並無實施量化寬鬆政策，因此仍有能力或政策空間，可在較後階段放寬貨幣政策。因此，鑑於七國集團（G7） 的政策利率處於負數或零水平，債券實質孳息率更處於深度負數區間，中國政府債券脫穎而出，提供較G7主權債券高150至200基點的正息差。

就財政政策而言，中國內地政府適度收緊財政政策，令內需和物價受到約束，而債券供應減少，則有助長債孳息曲線趨於平坦。貨幣表現方面，人民幣兌美元匯價升值2.6%，兌中國外匯交易中心貨幣籃子匯價（量度人民幣兌一個貿易加權外匯籃子的價值）更升8.3%。中國工業供應鏈表現強韌，有助緩減滯脹的不利因素，使經濟受惠，帶動內地錄得超過6,500億美元的貿易順差紀錄新高，為人民幣走強提供支持。

我們認為隨著人行採取適度寬鬆措施，預計中國在岸債券將為投資者帶來低至中單位數的回報。與此同時，內地政府的財政政策立場很可能會轉為適度擴張。加上內地貿易順差龐大，而流入在岸債券的外國投資者資金仍然強勁，因此人民幣走強的情況有望持續至2022年初，有望令中國債券在2022年保持吸引力，並繼續為環球固定收益投資組合提供潛在的分散投資優勢。

撰文 : 陳珮珊 宏利投資管理定息產品高級組合經理

欄名 : 基金卓見

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