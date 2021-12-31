虛擬貨幣抗通脹只是語言偽術

與傳統法幣由中央銀行決定貨幣供應量的方式不同，虛擬貨幣的產生執行的是一套固定的電副程式，根據這個程式，最多只能產生出確定數量的虛擬貨幣（電子符號），無法增加。比如按最著名的比特幣程式，協定數量的上限只有2100萬個。

限定供應數量上限的辦法看似可以避免法幣無限量供應的弊病，不過，這只是事情的一方面，事情的另一方面是，雖然無法在單一幣種上突破上限無限供應，虛擬幣的供應商卻可以另闢蹊徑，用增加種類的辦法來規避限制。

目前的情況就是如此，比特幣的上限2100萬個無法突破，但虛擬幣供應商創造了另外一些虛擬幣來補充供應，於是什麼乙太坊、幣安幣、泰達幣、狗狗幣、柴犬幣等總共9000多種虛擬幣被創造了出來，理論上，只要有需求，這個名單可以無限延長，因為，虛擬幣的供應增加並不難，寫一個新程式就可以創造一種虛擬幣，非常簡單、快捷。

邏輯上，可以間接無限供應的虛擬幣的最大優勢“有限供應”無法成立，雖然有些人會堅持比特幣與眾不同，但問題是，比特幣與其他虛擬幣相比，同樣都是電副程式的產物，同樣都遵循有協定數量上限的規則，除了比特幣程式發行的早一些、知名度高一些之外看不到任何本質上的差異，如果可以用比特幣作為貨幣使用，為什麼不可以用其他虛擬幣同樣作為貨幣，而一旦所有的虛擬幣都可以作為貨幣，那不就是貨幣無限量供應？而且由於沒有中央銀行在中間的控制，虛擬幣超發的情況只會比法幣更嚴重。