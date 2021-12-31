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【美國制裁】華為2021年收入跌近三成　有紀錄以來首跌

股市 11:47 2021/12/31

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【美國制裁】華為2021年收入跌近三成　有紀錄以來首跌

內媒報道，中國電訊設備商華為預計2021年全年銷售收入6340億元（人民幣‧下同），即按年下跌約29%，為有紀錄以來首次按年下跌。華為2020年收入8914億元，增長3.8%，淨利潤646億元，增長3.2%。

華為輪值董事長郭平致員工的新年致辭中表示，2021年，公司經受住了嚴峻的考驗，努力為客戶、為社會創造價值，提升經營質量和運作效率，預計全年實現銷售收入約6340億元。

三大業務方面，郭平表示，電信業務表現穩定，企業業務健康增長，終端業務快速發展新產業。公司與客戶和夥伴的合作持續深入，全球業務運轉正常，各項變革措施和戰略投入有序推進。公司整體經營情況符合預期。2022年仍然面臨着一系列挑戰，公司將和全球夥伴們緊密合作，共克時艱。

他又稱，展望未來，數字經濟已成為全球經濟增長的主引擎，綠色低碳成為可持續發展的新動能，行業數字化與綠色的融合，將為訊息處理和通訊行業帶來巨大的發展機遇；與此同時，外部環境持續動盪，ICT行業面臨技術政治化、全球化割據等挑戰。華為要保持戰略定力，理性應對外部的不可抗力。

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經濟 華為 中國

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