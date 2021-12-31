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【富士康印度】將影響iPhone出貨？　工廠集體食物中毒引抗議　女工宿舍條件曝光

科技 12:00 2021/12/31

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富士康印度工廠被揭居住環境惡劣兼有食安問題，引起全城關注！同時估計工廠停工，可能會影響iPhone出貨。

代工生產蘋果（Apple）iPhone的富士康印度工廠近日發生員工食物中毒事件，富士康印度工廠員工不滿居住環境及食安問題抗議，導致工廠關閉停工多日。據外電報道，蘋果日前已確認將涉事工廠列入供應商觀察名單。涉事工廠更主要負責生產iPhone，目前蘋果及富士康並未有透露工廠何時重啟運作，惟估計可能會影響iPhone出貨。

據路透社報道，位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的富士康廠房，員工數量達17,000人，會為員工提供食宿。而食物中毒事件發生在本月初，當時共有400多名員工食物中毒，有159人需要留院。事件引爆廠內員工的不滿情緒，指其伙食向來惡劣，因此群起抗議。員工由初時的罷工行動，到後期開始阻路及騷亂，工廠被因此暫時關閉，引起全城關注。

一間房多達30人 沒有沖水座廁

據悉，富士康印度工廠女工月入大約相當於140美元（約1,092元)，還要向承包管理公司支付食宿費用。惟這些女工大多數年齡介乎18至22歲，為了賺取工資，還要忍受居於擁擠又沒有沖水座廁的宿舍，以及進食充滿爬蟲的食物。

路透社採訪六名富士康印度女工，披露了她們的生活和工作環境，包括宿舍擁擠不堪，每個房間容納6到30人，工人們需要睡在房間的地板上。 其中一名21歲的女工更表示，住在宿舍的人總會遇到如皮膚過敏、胸痛、食物中毒等情況，而以前亦有發生過食物中毒事件，但規模比較小。

食安人員發現老鼠橫行

抗議事件爆發後，印度食品安全檢查人員亦走訪發生食物中毒事件的宿舍，並在發現老鼠橫行、排水系統堵塞後關閉了宿舍廚房。

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富士康表示正在重整當地管理團隊，採取措施立即改善，並在工廠再次開始運作之前，照常向所有員工支付薪金。而這次發生住宿與食安問題的富士康廠區宿舍，由服務公司Venpa Staffing Services承包管理，該公司拒絕回應此事。

責任編輯：張寶燕

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