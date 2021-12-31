花鞋老店見證彌敦道歷史變遷　全人手製鞋賣人情味

繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。想知更多，立刻重溫：

*重溫《ET開市直擊》科技股年尾發威！恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢 *【按此－附time code】