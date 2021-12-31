花鞋老店見證彌敦道歷史變遷 全人手製鞋賣人情味 Hot Talk 11:43 2021/12/31 分享： 繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。想知更多，立刻重溫： *重溫《ET開市直擊》科技股年尾發威！恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢 *【按此－附time code】 相關文章 【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（附time code） 今日 【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月3日-7日） 今日 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月3日-7日） 花鞋老店見證彌敦道歷史變遷 全人手製鞋賣人情味 今日 花鞋老店見證彌敦道歷史變遷 全人手製鞋賣人情味 你可能感興趣 【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（附time code） 今日 11:08 【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月3日-7日） 今日 11:30 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月3日-7日） 花鞋老店見證彌敦道歷史變遷 全人手製鞋賣人情味 今日 11:43 花鞋老店見證彌敦道歷史變遷 全人手製鞋賣人情味 銷售 創業 旺角