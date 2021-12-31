【券商點睇】開源證券揀出1月十大金股 舜宇光學為海外股首選

中資券商陸續發表1月的投資部署，開源證券根據行業輪動模型，預計1月跑贏的板塊會包括鋼鐵、交通運輸、汽車、建築裝飾、公用事業等，並選出十大金股。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

當中有舜宇光學（02382）上榜，被選為海外的首選股。該行指出，公司2021年手機主業經營承受壓力，展望2022年有望實現業績增速反彈，手機光學業務或恢復雙位數增長。同時，決定其中長期空間的車載光學、蘋果供應鏈等將於2022、2023年愈發明朗，故維持「買入」評級。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

尤其，車載光學將持續受益新能源汽車滲透，車載鏡頭領域開始重視切入造車新勢力，今年催化劑來自車載模組、激光雷達等新產品導入。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛