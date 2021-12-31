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【光伏股】光伏產業鏈價格已現拐點 明年Q1淡季不淡

股樓投資 11:47 2021/12/31

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隨着11月底硅片率先降價，12月硅料價格開始下跌。東吳證券指出，光伏產業鏈價格博弈拐點已現，近兩周組件廠排產已明顯好轉，輔材廠加單較多。政策層面，中央經濟工作會議稱新增可再生能源和原料用能不納入能耗總量，以及歐盟發布《2021-2025歐洲光伏市場展望》，提出光伏2021年裝機達26GW，按年增速或達34%，料未來十年持續高增，均利好光伏產業。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

該行看好2022年首季不淡。因屆時有16萬噸的硅料產能陸續釋放，產業鏈價格下調將大幅刺激需求。其中，國內產業鏈降價帶動地面電站加速起量，電價上漲等因素也刺激分布式光伏爆發式增長，預計2022年國內市場需求或達80GW以上，按年增幅超過六成。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

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另一方面，歐美市場價格接受度高，利好政策不斷出台，刺激裝機需求，印度、澳大利亞等新興市場全面展開，該行預計2022年海外光伏裝機140至160GW，按年升三成以上。由於2021年第四季未出現明顯搶裝，且海外11、12月份屬於淡季，部分需求或延後至2022年第一、二季實現。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

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