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【宏觀數據】 中國12月官方製造業PMI兩連升 高技術製造保持擴張

股樓投資 10:49 2021/12/31

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國家統計局公布，12月中國制造業採購經理指數（PMI）為50.3，較11月上升0.2個百分點，並連升兩個月，顯示國內製造業景氣水平持續擴張。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，隨着一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平回升。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

此外，高技術製造業保持較快增長。高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為54、51.6和51.1，均位於50的榮枯綫之上，行業保持擴張。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

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從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。但是，新訂單指數為49.7，比11月上升0.3個百分點，反映製造業市場需求已所改善。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

PMI 國家統計局 經濟

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