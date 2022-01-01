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專題:退休理財

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【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）

股市 05:43 2022/01/01

分享：

中概股先冚倉，後回吐，雖然中概股在年結前夕挾高股價，部份已在年結日回吐，阿里巴巴美股跌3.4%，相當於115.77港元，較港收市價低2.6%。愛奇藝跌3%，蔚來汽車跌2.3%，微博跌1.4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 47.01 +0.2%
美團ADR 225.35 0.0%
騰訊ADR 454.51 -0.5%
阿里巴巴美股 115.76 -2.6%

港股於2021年除夕最後一個交易日半日市，大市反彈近300點。恒生指數高開441點，其後升勢回順，收報23397點，升285點，成交576億元。恒生科技指數升3.6%，報5670點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 領市升8%；商湯 （00020） 上市翌日，股價續升33%創新高；恒大汽車 （00708） 升10%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【恒生指數】港股全年大跌14%回落至近23400點水平　恒生指數10年來表現最差（附10年表現）

【藍籌股】李寧全年累升六成膺2021藍籌王　包尾兩隻藍籌股價今年大跌七成

【恒生指數】一文看清2022年大行對恒指最新預測　瑞信下調三個月目標價至24000點　四大風險你要知

即市走勢︰

【23：00】中概股昨晚在冚倉下，明顯短時間內挾高股價，在港收市價普遍較美股低，美股今日開市後，中概股回復平靜，騰訊音樂升0.6%，陸金所升1.8%，惟阿里巴巴美股偏軟，低港收市價1.1%。

【12：50】【中藥股】中藥和中醫醫療服務項目獲納入醫保　中藥股炒上、中國中藥升12%

【12：10】恒生指數收報23397點，升285點，成交576億元。恒生科技指數升3.6%，報5670點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 領市升8%；商湯 （00020） 上市翌日，股價續升33%創新高；恒大汽車 （00708） 升10%。

【12：05】恒指U盤前升325點，報23437點。

【11：40】港股收市前升約321點，報23427點；科指升3.7%，報5680點。

【11：40】恒大汽車 （00708） 尾市升逾11%，高見3.55元，成交1.4億元。

【11：33】上證半日升0.4%；深證升近0.1%；創業板指跌0.2%。

【11：30】奧思 （01161） 升幅擴大至逾46%，破頂高見1.89元。

【11：21】大市最新升約365點，報23477點；科指升4%，報5693點。

【11：19】商湯 （00020） 曾升32%，破高見5.46元，最新升29%，報5.35元，成交8.9億元。

【11：02】商湯 （00020） 升幅擴至22%，高見5.07元創新高，成交7.2億元。

【11：01】【康希諾6185】康希諾：在明年恢復對墨西哥供應新冠疫苗

【10：59】微盟 （02013） 反彈幅度擴至一成，高見7.84元。

【10：57】中藥股造好，中國中藥 （00570） 升幅擴大至逾13%，高見5.24元；固生堂 （02273） 升逾13%，破頂高見42元；同仁堂科技 （1666） 升逾14%，高見8.22元；現代中藥 （01643） 升逾7%，高見0.75元。

【10：34】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.2%；友邦 （01299） 跌0.6%。

【10：23】商湯 （00020） 升逾16%，高見4.82元創上市新高；聖諾醫藥 （02257） 升逾9%，高見86元創新高；泉峰控股 （02285） 曾破頂高見58.3元，最新逆市回吐1%，低見55.35元。

【10：23】奧思 （01161） 績後升逾27%，高見1.67元。奧思全年多賺逾5倍，派息16.5仙。

【10：19】【恒大汽車708】恒大汽車首款量產車款「恒馳5」據報提早完成生產　今早股價反彈逾7%

【10：17】港股升幅略收窄至400點內，升394點升23506點，早段曾高見23590點。

【10：15】康希諾生物 （06185） 表示，將在明年恢復對墨西哥的新冠疫苗供應，股價升近3%，高見183.4元。

【10：12】商湯 （00020） 升幅擴大至逾12%，高見4.65元，成交2.7億元。

【10：10】中國恒大 （03333） 升逾5%；恒大汽車 （00708） 升近7%；恒大物業 （06666） 升近2%。恒大昨日公布稱，全國項目復工率達91.7% 。

【10：00】恒指最新升約438點，報23550點；科指升4.1%，報5701點。

【10：00】陽光100中國 （02608） 乾升四成，高見0.43元，成交3545元。

【09：50】【科技股】中概股反撲　港科技股年結日急飈、阿里巴巴、百度、B站升8%至9%

【09：47】中國投資者開發 （00204） 逆市瀉近四成，破底低見0.059元，成交582萬元。

【09：46】雅生活服務 （03319） 逆市跌逾4%，破底低見12.74元。

【09：43】微盟 （02013） 續彈9%，高見7.79元。

【09：40】中國中藥 （00570） 升一成，高見5.09元，成交8884萬元。

【09：35】國泰 （00293） 股價逆市偏軟，早段跌近0.5%，低見6.2元。國泰航空表示，國泰貨運即時暫停所有長途貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

【檢疫收緊】國泰即時暫停所有長途貨運航班7日

【09：33】汽車股造好，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升近2%。另外，理想汽車 （02015） 升半成；小鵬汽車 （09868） 升逾9%

【09：28】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【國際油價】OPEC+下周會議據報維持增產目標不變　油價上升

【09：26】科技股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾11%；快手 （01024） 升逾7%；網易 （09999） 升近7%；百度 （09888） 升逾8%；京東 （09618） 升近6%；小米 （01810） 升逾2%。

【09：25】商湯集團 （00020） 上市翌日續升逾2%；聖諾醫藥 （02257） 升0.6%；泉峰控股 （02285） 升逾1%。

【09：21】恒生指數開報23553點，升441點。恒生科技指數升近4%，報5693點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。

【09：13】期指開報23486點，升344點或1.5%。

【08：56】恒指黑期升297點，報23423點；道指期貨跌108點，報36289點。

【08：18】華南城向深圳國資委附屬折讓17%配股　將成單一最大股東、延遲派息至明年中前

【07：47】【新股IPO】金力永磁6680今日起招股　一手入場費約8141元

【07：45】港股ADR收報23552點，升439點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報47.05元，較港收市價高0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報461.64元，較港收市價高18.24元或4.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.88，較港收市價高9.98元或9.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股於2021年完結前衝高回落，道指及標指一度再破頂，惟尾市轉跌，道指收市跌90點，報36398點；標指跌14點，報4778點；納指跌24點，報15741點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）

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