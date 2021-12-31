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【港股市況】港股除夕半日市恒指升逾400、科指升4%　科技股造好、阿里巴巴升逾8%（不斷更新）

股市 10:27 2021/12/31

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港股市況不斷更新

港股於2021年除夕最後一個交易日半日市，大市高開逾400點。恒生指數開報23553點，升441點。恒生科技指數升近4%，報5693點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【恒生指數】一文看清2022年大行對恒指最新預測　瑞信下調三個月目標價至24000點　四大風險你要知

即市走勢︰

【10：23】商湯 （00020） 升逾16%，高見4.82元創上市新高；聖諾醫藥 （02257） 升逾9%，高見86元創新高；泉峰控股 （02285） 曾破頂高見58.3元，最新逆市回吐1%，低見55.35元。

【10：23】奧思 （01161） 績後升逾27%，高見1.67元。奧思全年多賺逾5倍，派息16.5仙。

【10：19】【恒大汽車708】恒大汽車首款量產車款「恒馳5」據報提早完成生產　今早股價反彈逾7%

【10：17】港股升幅略收窄至400點內，升394點升23506點，早段曾高見23590點。

【10：15】康希諾生物 （06185） 表示，將在明年恢復對墨西哥的新冠疫苗供應，股價升近3%，高見183.4元。

【10：12】商湯 （00020） 升幅擴大至逾12%，高見4.65元，成交2.7億元。

【10：10】中國恒大 （03333） 升逾5%；恒大汽車 （00708） 升近7%；恒大物業 （06666） 升近2%。恒大昨日公布稱，全國項目復工率達91.7% 。

【10：00】恒指最新升約438點，報23550點；科指升4.1%，報5701點。

【10：00】陽光100中國 （02608） 乾升四成，高見0.43元，成交3545元。

【09：50】【科技股】中概股反撲　港科技股年結日急飈、阿里巴巴、百度、B站升8%至9%

【09：47】中國投資者開發 （00204） 逆市瀉近四成，破底低見0.059元，成交582萬元。

【09：46】雅生活服務 （03319） 逆市跌逾4%，破底低見12.74元。

【09：43】微盟 （02013） 續彈9%，高見7.79元。

【09：40】中國中藥 （00570） 升一成，高見5.09元，成交8884萬元。

【09：35】國泰 （00293） 股價逆市偏軟，早段跌近0.5%，低見6.2元。國泰航空表示，國泰貨運即時暫停所有長途貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

【檢疫收緊】國泰即時暫停所有長途貨運航班7日

【09：33】汽車股造好，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升近2%。另外，理想汽車 （02015） 升半成；小鵬汽車 （09868） 升逾9%

【09：28】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【國際油價】OPEC+下周會議據報維持增產目標不變　油價上升

【09：26】科技股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾11%；快手 （01024） 升逾7%；網易 （09999） 升近7%；百度 （09888） 升逾8%；京東 （09618） 升近6%；小米 （01810） 升逾2%。

【09：25】商湯集團 （00020） 上市翌日續升逾2%；聖諾醫藥 （02257） 升0.6%；泉峰控股 （02285） 升逾1%。

【09：21】恒生指數開報23553點，升441點。恒生科技指數升近4%，報5693點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。

【09：13】期指開報23486點，升344點或1.5%。

【08：56】恒指黑期升297點，報23423點；道指期貨跌108點，報36289點。

【08：18】華南城向深圳國資委附屬折讓17%配股　將成單一最大股東、延遲派息至明年中前

【07：47】【新股IPO】金力永磁6680今日起招股　一手入場費約8141元

【07：45】港股ADR收報23552點，升439點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報47.05元，較港收市價高0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報461.64元，較港收市價高18.24元或4.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.88，較港收市價高9.98元或9.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股於2021年完結前衝高回落，道指及標指一度再破頂，惟尾市轉跌，道指收市跌90點，報36398點；標指跌14點，報4778點；納指跌24點，報15741點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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