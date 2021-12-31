▲ 【新股IPO】金力永磁6680今日起招股 一手入場費約8141元

金力永磁 （06680） 今日（31日）起至2022年1月7日招股。高性能稀土永磁材料生產商金力永磁計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售，集資最多50.56億元，招股價介乎33.8元至40.3元，每股200手，一手入場費8141.23元。金力永磁預期將於2022年1月14日掛牌。

金力永磁產品廣泛用於新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業，公司A股自2018年9月起於深圳證券交易所創業板上市（深：300748），尋求H股於聯交所主板上市，與於深圳證券交易所的A股進行雙重第一上市。

截至6月30日止，金力永磁收入17.66億元人民幣，按年升92.94%，母公司擁有人應佔利潤2.2億元人民幣，按年升1.4倍。

是次招股合共引入5位基石投資者，投資總額達21.85億元，包括中國國有企業混合所有制改革基金、由華潤集團間接擁有及控制的CR Alpha Investment II Limited、HHLR Fund， L.P.及YHG Investment， L.P.、中信保誠人壽保險有限公司，以及中白產業投資基金。

所得款項約35%預期將用於建設寧波生產基地；25%預期將於2023年底前用於潛在收購；20%用於研發；10%用於償還包頭生產基地項目建設貸款；10%作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】潤邁德醫療以未盈利生科規則遞交上市申請 研發冠狀動脈造影產品

【新股IPO】小黃鴨「B.Duck」母企德盈控股2250明起招股 入場費3484.8元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩