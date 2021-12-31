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【開市9點半】阿里巴巴美股升1成　中概股好轉未？

股市 06:34 2021/12/31

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中概股在年結日大反撲，在美股成交較平時縮減的情況下，外資大挾淡倉，美股開市後，中概股全綫升逾1成，愛奇藝升17%，騰訊音樂、蔚來汽車升15%，蔚來成交更達43億美元，最弱勢的教育股亦急升，高途升22%，反映中概股走勢的納指金龍指數收市升1成，由於恒生科指與金龍指數走勢差不多，預期恒生科指勢大幅反彈。

由於投資者普遍看淡中概股，部份股份淡倉更重，挾友被挾即造成搶貨效應，港股ADR走勢同樣強勁，阿里巴巴美股收市升9.7%，相當於高港股9%，並獲大成交配合，成交逾50億美元，即390億港元。

單日急彈能否扭轉投資者對網股悲觀的看法？值得留意的是，年關前的技術反彈能否持續，要看宏觀形勢、成交能否配合，以及下月首幾日能否維持升勢，才能判斷是否有中綫反彈。

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港股ADR及美股收市情況：

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