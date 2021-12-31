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【檢疫收緊】國泰即時暫停所有長途貨運航班7日　港府進一步收緊駐港貨機機組人員檢疫安排

股市 16:38 2021/12/31

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國泰航空暫停所有長途貨運航班及只載貨客運航班7日

國泰航空 （00293） 表示，鑑於駐港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，國泰貨運即時暫停所有長途，即是跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜的貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。國泰股價今日偏軟，全日收報6.39元，跌0.6%，成交額506萬元。

國泰航空說，會與顧客跟進紓緩暫停航班帶來的影響，亦會與相關持份者商議就1月6日後的航班計劃，並會儘快公布。

另外，政府今日（31日）公布，所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，由1月1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第七天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。


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相關文章：【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班　受累機組人員檢疫安排收緊

【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）

責任編輯：李勝君

國泰航空（00293） 美股 航空 歐洲 國泰航空 太平洋

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