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【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（歡迎留言問股）

股市 05:20 2021/12/31

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大除夕，港股半日市，恒生指數一年埋單計，到底如何收場？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你睇實個市。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

欄名 : ET開市直擊

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