【ET開市直擊】年尾恒指點收爐？ 除夕圍爐回顧全年大市走勢（歡迎留言問股） 股市 05:20 2021/12/31 分享： 大除夕，港股半日市，恒生指數一年埋單計，到底如何收場？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你睇實個市。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】2022年港股何去何從？溫傑教你入手收息股攻略！（附time code） 2021/12/30 【ET開市直擊】2022年港股何去何從？溫傑教你入手收息股攻略！（附time code） 【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？（附time code） 2021/12/29 【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？（附time code） 【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？（附time code） 2021/12/28 【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？（附time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月28日-31日） 2021/12/24 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月28日-31日） 【ET開市直擊】騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送禮物股（附time code） 2021/12/24 【ET開市直擊】騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送禮物股（附time code） WhatsApp 恒生指數 指數 股票 港股