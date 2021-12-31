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【助民上車】行政長官林鄭月娥：兩新措施助市民置業 收緊新居屋綠置居轉讓限制 輪候公屋逾一年者可購買綠置居貨尾

理財智慧 00:14 2021/12/31

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早前市傳新居屋預計於明年首季開放申請，共涉8,926伙，為2014年復售居屋以來最多的一期。行政長官林鄭月娥周四（30日）舉行年度記者會回顧工作概況時表示，社會最關心房屋問題，政府會繼續加快建屋和協助市民置業安居，就此當局會推出兩項新措施，包括容許輪候公屋逾一年者購買綠置居貨尾單位，以及收緊資助房屋的轉讓限制。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

林鄭月娥會見傳媒交代政府來年重點工作時說，2022年年出售的資助房屋單位達13,600個，其中8,900個屬居屋單位，4,700個是綠置居單位。計及這些單位，本屆政府五年內推出的資助房屋單位達38,300個，較上屆政府多約四倍。

她指出，按照2018年6月實施的新定價機制，以上居屋單位將以五一折出售，是2014年復售居屋以來的最高折扣，單位最低售價為124萬元。至於綠置居單位，則以四一折出售，折扣率是2016年推出綠置居以來最高，單位最低售價為79萬元。

【居屋2022】新居屋近9,000伙有望明年首季開售 定價或低至51折 啟欣苑124萬起 邊個係必爭盤?，詳見【下一頁


林鄭月娥同時公布，政府會將本期未售出的綠置居單位開放予輪候公屋逾一年的人士申請。她認為，即使僧多粥少，但措施仍可給予有關人士置業機會，中籤者可直接購買綠置居單位，無需再輪候公屋。有關措施會以先導計劃形式推行，當局會視乎計劃執行情況和受歡迎程度再作檢視。

【綠置居2022】消息指房委會推三綠置居屋苑共4,693伙 擬以市價41折發售 入場費最平79萬，詳見【下一頁


此外，政府會收緊明年起出售的居屋和綠置居單位的轉讓限制，以確保珍貴房屋資源落在有需要人士手上。業主不得以高於原價在第二市場轉售單位的年期將由現時兩年延長至五年，業主第六年開始才可在第二市場自行議價將單位轉售予合資格人士；禁止業主為居屋或綠置居單位補地價後在公開市場自行議價出售的年期則延長至15年。

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【樓市熱話】打工仔月入3萬 欲租港島方便上班 預算租金僅8千 不想住劏房唐樓，詳見【下一頁

林鄭月娥又說，政府會竭力壓縮和精簡建屋程序，發展局檢視土地發展相關法例後會於明年首季向立法會提交具體建議，期望年內完成修例。房屋署也會大幅增加使用組裝合成建築法，並已物色其他適用項目，預計可額外提供約20,000個公屋單位。

 

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記者：陳詠妍

補地價 公屋 居屋 發展局 林鄭月娥 綠置居

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