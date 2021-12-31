【半導體短缺】三星美光警告：西安封城恐影響晶片製造

西安新冠疫情嚴重，晶片製造商三星電子和美光科技（MU）警告，若西安需為控制疫情而封城，將為兩間公司在該地區的晶片製造基地帶來影響。

三星表示，將暫時調整西安廠房的運營，該廠房主要生產儲存型（NAND）快閃記憶體晶片，為公司唯一海外儲存晶片製造基地。這些晶片用於數據中心、智能手機和其他科技裝置的數據存儲。分析機構TrendForce稱，三星在西安有兩條生產線製造先進的NAND快閃記憶體產品，佔其NAND快閃記憶體總產能的42.5%，佔全球總體產能的15.3%。

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美光在西安設有一座DRAM 測試和組裝廠房，該公司表示，西安封城或會令其廣泛用於數據中心的DRAM記憶體晶片的供應延遲，公司正和地方官員合作以尋找解決方案，盡可能降低 封城帶來的影響。

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責任編輯：黃苑筠