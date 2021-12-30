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【中國電力 2380】 中國電力首個儲能項目成功併網 規模達「百兆瓦級」大型共享儲能電站

股樓投資 21:57 2021/12/30

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中國電力（02380）有新動作。公司公布，旗下新源智儲能源發展承建的國家電投海陽101兆瓦/202兆瓦時儲能電站已成功併網。該項目是新源智儲自今年7月份成立以來首個成功併網的儲能項目，亦是國家電投集團首個成功併網的百兆瓦級大型共享儲能電站。股價今日（30日）收報5.28元，升0.4%，成交額1.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

中國電力指，該項目位於山東省煙台海陽市核電工業園區，由中國電力上市平台之山東能源公司投資開發，為山東首批5個調峰儲能電站示範項目之一。公司表示，儲能電站一次充電量為200兆瓦時，可滿足1,000戶家庭一個月的用電，年均可消納新能源電量1億千瓦時。

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記者：郭秀慧

電力 港股 中國電力（02380）

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