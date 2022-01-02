日本食品商眾籌推「高湯掛耳包」　集資超額完成料3月面世（多圖）

▲ 萬字醬油所屬的日本食品企業龜甲萬（Kikkoman）將會推出「高湯掛耳包」。

在香港超市不時見到源自日本的萬字醬油，其所屬的日本食品企業龜甲萬（Kikkoman）將會推出「高湯掛耳包」。

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據日本傳媒報道，龜甲萬將會於今年３月推出鰹魚高湯掛耳包「YOHAKU Drip」。產品與咖啡掛耳包相似，只要把掛耳包掛在杯口， 注入熱水，便可以享受高湯。品牌希望開拓需求，主攻在工作空檔及睡前，作為放鬆身心的熱飲。

該系列的高湯掛耳包完全不使用化學調味，將有3種口味，包括以靜岡縣燒津產的鰹魚為主的「枯節鰹魚」、以鹿兒島縣枕崎市鰹魚為原料及帶有煙燻味的「荒節鰹魚」，以及鮪魚混合北海道昆布的「鮪魚木魚花」。

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以成為「國民飲料」為目標，品牌先在眾籌平台試水溫，目標集資50萬日圓（約3.4萬港元）。最終在限期前，已完成集資。截至12月30日，共籌得超過100萬日圓（約6.7萬港元），有381名顧客參與。據眾籌平台資料介紹，目前定價為1,944日圓（約131港元），內含9包裝，每款口味3包。

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責任編輯：葉泳珊