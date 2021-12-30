【太空探索】Elon Musk旗下SpaceX融資籌得26億　 Google母企都有份

據《路透社》報導，周三（29日）一份監管文件顯示，Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，完成新一輪融資，共籌得3.37億美元（約26.3億港元）。

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SpaceX沒有回應關於這輪融資的更多細節。據CNBC早前報導，SpaceX在10月展開二次股票發售，使公司估值達到1,000億美元，當時的投資人包括Google母公司Alphabet（GOOGL）和富達投資。另外，SpaceX曾在4月透過股權融資籌得11.6億美元。

目前SpaceX正與Blue Origin和維珍銀河（SPCE）在太空探索進行競爭，三者都已成功將人類送上太空。據摩根士丹利稱，到2040年，太空經濟的價值可能達到1萬億美元。

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責任編輯：黃苑筠